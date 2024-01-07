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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 лютого 2024, 12:13

У ніч на 27 лютого 2024 року знищено 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59

У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської Донецької обл. та 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.

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💥 До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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