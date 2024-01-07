У ніч на 27 лютого 2024 року знищено 11 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59

У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської Донецької обл. та 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.
💥 До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.