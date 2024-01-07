На Харківщині російські загарбники поцілили дроном у навчальний заклад

27 лютого 2024, 12:55

У ніч на 27 лютого російські окупанти вчинили нову атаку на міста та селища України, використовуючи ударні дрони та ракети. На Харківщині був обстріляний навчальний заклад у селі Довжик Богодухівського району. Про це у вівторок, 27 лютого, повідомили в ДСНС України.

За словами представника ДСНС України, це призвело до руйнувань та пожежі, але на щастя, постраждалих немає.

📢«Близько опівночі ворог поцілив ударними безпілотниками по навчальному закладу у с. Довжик Богодухівського району. Удари спричинили руйнації у триповерховій будівлі навчального закладу. Виникло 2 осередки пожеж на загальній площі 200 кв.м. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає», - зазначили в ДСНС.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, також близько 00:25 у м. Дергачі Харківського району росіяни поцілили у відкриту територію. Внаслідок обстрілу загорілося торішнє трав’яне покриття. Жертв та постраждалих немає.

📅Зазначається, що впродовж минулої доби артилерійських та мінометних ударів від рф зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Синьківка, Великий Бурлук та ін.

🛫На Полтавщині уламками БпЛА пошкоджена електролінія в Лубенському районі. Через пошкодження без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичні споживачі.

🚀Також, за даними Сил ППО, за останню добу російські окупанти запустили по Україні 13 ударних дронів типу «шахед», балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23», чотири керовані авіаційні ракети «Х-59» та одну протирадіолокаційну ракету «Х-31П». Силами ППО було знищено 11 ворожих безпілотників та 2 ракети.