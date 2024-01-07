Пашинського випустили із СІЗО після внесення застави у 270 млн гривень

27 лютого 2024, 13:25

Екснардепа Сергія Пашинського напередодні взяли під варту з правом внесення застави у 272 мільйони гривень, а вже у вівторок, 27 лютого, він вийшов із СІЗО після внесення повної суми застави. Про це Пашинський повідомив на своїй ФБ-сторінці.

Повідомляється, що повну заставу (272,520 млн грн — за рішенням суду) внесли члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості.

📢«Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів. Повертаюся до своїх обов’язків. Більше зброї, більше боєприпасів», – написав Пашинський.

Також він заявив, що подано заяву про злочин щодо фальсифікації його розмов.

📅Нагадаємо, 12 лютого СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Пашинському, його бізнес-партнеру та ще чотирьом особам у справі про незаконне привласнення нафтопродуктів і завдання державі майже 1 млрд гривень збитків.