Викрито ще сімох освітян-колаборантів Луганщини, які співпрацюють з російськими окупантами

27 лютого 2024, 13:37

Серед них – колишній вчитель англійської мови зі Старобільського району, якого окупанти, в обмін на лояльність, призначили директором так зв. «государственного образовательного учреждения лнр «Зориковская средняя школа».

Очоливши освітній заклад, новий «директор» погодився працювати на умовах загарбників. За його керівництва у школі впроваджено стандарти освіти держави-агресора, російські підручники та програми. Викладання ведеться виключно російською мовою.

У приміщеннях школи розміщена державна символіка країни-терориста, пропагандистські матеріали, у т.ч. портрети «героїв» так званої «сво» – воєнних злочинців, які брали участь у війні проти України.

Восени 2023 р. «освітянин» взяв участь в окупаційних псевдовиборах від партії «Единая россия» і отримав мандат «депутата» незаконного «совета Меловского муниципального округа лнр». Наразі він обіймає посаду заступника голови «совета» цього «муніципального утворення».

Фігуранту повідомлено про підозру в колабораційній діяльності за ч. 3 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, СБУ зібрала доказову базу щодо призначених загарбниками директорів так зв. «ГОУ лнр» - «Луганская средняя школа №46», «Кабычевская общеобразовательная школа», «Бутовская средняя школа», «Просторовская школа №13», «Тимоновский учебно-воспитательный комплекс Троицкого района», а також щодо заступника директора «ГОУ лнр «Новопсковский аграрній колледж».

За даними слідства СБУ, зловмисники добровільно погодились переводити учнів на навчальні нормативи рф. Викладання ведеться російською мовою, за «федеральними стандартами», процес виховання учнів спрямований на нав’язування їм російської ідентичності та «скрєпного» патріотизму.

Усі ворожі пособники отримали повідомлення про підозру в колабораційній діяльності.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури тривають слідчо-оперативні дії для притягнення усіх винних у злочинній діяльності осіб до кримінальної відповідальності.