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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
27 лютого 2024, 14:13

Надання €50 млрд допомоги Україні схвалено Європарламентом

Європарламент схвалив надання 50 млрд євро допомоги Україні. Про це у вівторок, 27 лютого, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

Повідомляється, що 536 євродепутатів проголосували «За», «проти» – 40 голосів.

Також зазначено, що перша виплата має відбутися вже на наступному тижні.

📅Нагадаємо, що нещодавно близько 20 європейських лідерів зустрілися у Парижі для обговорення посилення координації між союзниками та Україною, де президент Франції наголосив, що «зараз Україні потрібно від нас більше, ніж ми вже зробили».

Джерело: "Радіо Свобода"
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