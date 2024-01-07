27 лютого 2024, 14:13 Надання €50 млрд допомоги Україні схвалено Європарламентом Європарламент схвалив надання 50 млрд євро допомоги Україні. Про це у вівторок, 27 лютого, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. Повідомляється, що 536 євродепутатів проголосували «За», «проти» – 40 голосів. Також зазначено, що перша виплата має відбутися вже на наступному тижні. 📅Нагадаємо, що нещодавно близько 20 європейських лідерів зустрілися у Парижі для обговорення посилення координації між союзниками та Україною, де президент Франції наголосив, що «зараз Україні потрібно від нас більше, ніж ми вже зробили». Джерело: "Радіо Свобода" irtafax.com