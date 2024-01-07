Українські Захисники збили другий за день російський винищувач Су-34

27 лютого 2024, 16:52

За один день Збройні сили України знищили вже другий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму каналі в Telegram у вівторок, 27 лютого.

📢«Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок — той же! Мета — незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми"», – зазначив він.

💪Нагадаємо, сьогодні зранку Повітряні Сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

💪Також варто відзначити, що 23 лютого ЗСУ знищили російський літак А-50У над Краснодарським краєм на росії.