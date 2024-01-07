Президент України прибув з візитом до Саудівської Аравії

27 лютого 2024, 17:18

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Саудівської Аравії, повідомлення про що з'явилося у його каналі в Telegram у вівторок, 27 лютого.

📢«Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом», – написав він.

Президент зазначив, що головною темою переговорів буде Формула миру.

📢«Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії», – зазначив Зеленський.

Також президент планує обговорити питання повернення полонених і депортованих осіб, відзначивши роль Саудівської Аравії у сприянні звільнення полонених українців.

📢«Впевнений, що й ця зустріч принесе результати. Ми також обговоримо перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України», - додав глава держави.