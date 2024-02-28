Ситуація щодо російського вторгнення на 28.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.02.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 412610 (+1060) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6570 (+14) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12508 (+14) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 10029 (+20) од;
- РСЗВ / MLRS – 1000 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 688 (+2) од;
- літаків / aircraft – 342 (+2) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7753 (+24);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1912 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 25 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13112 (+47) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1594 (+6).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!