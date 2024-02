28 лютого 2024, 12:20 На росії готуються до вторгнення Китаю з використанням ядерної зброї – Financial Times За даними видання Financial Times, збройні сили росії провели навчання щодо можливого використання ядерної зброї у контексті можливого вторгнення Китаю на росію. Про це в середу, 28 лютого, повідомило видання з посиланням на низку нібито секретних документів. До доступу FT потрапило 29 документів, які описують сценарії "військових ігор" та презентаціями принципів використання ядерної зброї в період з 2008 по 2014 рік. Експерти вважають, що ці документи, незважаючи на вік, залишаються актуальними для стратегії російської армії сьогодні. Документи свідчать про глибоку недовіру росії до Китаю, попри договір про невикористання першого ядерного удару. У презентаціях для офіцерів вмф рф описуються критерії для застосування ядерного удару відповіді, включаючи вторгнення на територію росії та знищення підводних човнів. Згідно з документами, військові округи рф працювали над різними сценаріями китайського вторгнення, включаючи можливе використання ядерної зброї. Можливі сценарії також передбачають тактичний ядерний удар для запобігання вторгненню угруповання військ другого ешелону після зупинки першої групи зі звичайним озброєнням. Цікаво, що в окремій презентації для офіцерів вмс описуються широкі критерії для ядерного удару, включаючи вдалу висадку противника, поразку підрозділів рф під час нападу зі звичайним озброєнням. Поріг визначається як момент, коли втрати російських військових не будуть здатні зупинити агресію проти них, що ставить під загрозу державну безпеку росії. Журналісти вже звертали увагу на загрозу ядерного конфлікту, наголошуючи на невдалих випробуваннях ракет в Росії, які є носіями ядерної зброї. Так, 4 листопада росія провела невдалі випробування ракет «ярс» та «булава». Джерело: "Financial Times" irtafax.com