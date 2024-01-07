Президент України завітав до Албанії, де візьме участь у саміті

28 лютого 2024, 12:57

Володимир Зеленський поділився своєю програмою робочого візиту до Албанії. Президент України планує зустрітися з прем'єр-міністром Еді Рамою та взяти участь у другому саміті «Україна – Південно-Східна Європа». Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі в середу, 28 лютого.

📢«Сьогодні працюю в Тирані (столиці Албанії. - Авт.). Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», – написав глава держави.

З прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та його командою українська делегація проведе переговори щодо політичної та оборонної співпраці, підтримки Формули миру Зеленського та роботи над безпековими угодами. Президент України відзначив, що Албанія – одна з країн, що приєдналися до Вільнюської декларації «Великої сімки».

Повідомляється, що формат «Україна – Південно-Східна Європа» збирається вже вдруге, де обговорюватимуть «наш спільний шлях до євроатлантичної мети».

📢«Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту», – додав президент.

📌Нагадаємо, що у ніч проти 28 лютого про прибуття Володимира Зеленського до Албанії повідомив міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані у соціальній мережі Х.

📌27 лютого Володимир Зеленський знаходився у Саудівській Аравії. Зокрема, він зустрівся зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

📌Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама був з візитом у Києві в червні 2022 року. У вересні 2023 року він розповів анекдот про поки що президента путіна на міжнародній конференції безпеки «Bled Strategic Forum» у Словенії.