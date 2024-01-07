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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
28 лютого 2024, 13:12

Зеленський та Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією

Президент України, Володимир Зеленський, зустрівся з прем’єр-міністром Албанії, Еді Рамою, у місті Тирані. Про це глава держави повідомив у своєму офіційному акаунті у соціальній мережі Фейсбук у середу, 28 лютого.

Під час зустрічі сторони підписали договір про дружбу і співпрацю між Україною та Албанією.

📢«Цей документ сприятиме розвитку нашої співпраці та зміцненню позицій України в Балканському регіоні. Сьогодні говорили й про оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь. Дякуємо уряду та народу Албанії, ніколи не забудемо теплого ставлення вашого суспільства до українців!», – повідомив президент.

📌Варто зазначити, що цей візит Зеленського до Албанії є першим у його офіційній діяльності. Нагадаємо, що в рамках цього візиту він також планує взяти участь у саміті "Україна — Південно-Східна Європа".

Джерело: "Офіс Президента"
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