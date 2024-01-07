Сепаратисти невизнаного «придністров’я» звернулись за «допомогою» до росії - ЗМІ

28 лютого 2024, 16:44

«Влада» незаконної «придністровської республіки» офіційно звернулася до російської федерації «за допомогою». Таке рішення було прийняте з’їздом «депутатів усіх рівнів» у середу, 28 лютого. Інформацію про це поширюють російські ЗМІ.

Причиною цього звернення депутати «придністров’я» вказують «економічну блокаду з боку Молдови». Крім того, ватажки не признаної «республіки» звернулися до міжнародних організацій з проханням підтримати діалог між «придністров’ям» та Молдовою.

📢«Прийняти звернення на адресу ради федерації та Державної думи рф з проханням про реалізацію заходів щодо захисту придністров’я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання на території придністровської Молдавської Республіки понад 220 тисяч громадян росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі», - йдеться у «резолюції», яку раніше опублікували ЗМІ.

📅Нагадаємо, що сьогодні в невизнаному так званому «придністров’ї» відбувся з’їзд «депутатів всіх рівнів», перший за останні 18 років.

Раніше розвідкою повідомлялось, що «депутати придністров'я» не мали наміру звертатися на з’їзді до російського президента щодо вступу «придністров’я» до складу росії.