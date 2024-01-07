Під російським артилерійським вогнем знову Нікополь: загинула жінка

28 лютого 2024, 17:04

У результаті російського артилерійського обстрілу по Нікополю у Дніпропетровській області загинула жінка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу, 28 лютого.

Загибла – 61-річна жінка. Наслідки чергової ворожої атаки вивчаються.

📢«Знову кров мирних — на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного», - написав у соцмережах керівник ОВА.

📅Нагадаємо, що напередодні Нікопольський район був обстріляний 10 разів російськими БпЛА та п'ять разів з артилерії.

📌Вчора загиблих і поранених не зафіксовано, але було пошкоджено комунальне підприємство, агрофірму, приватний будинок, господарську споруду і лінію електропередачі.

📌Також раніше було повідомлено, що під час обстрілу Нікопольського району постраждав 70-річний чоловік.