Під російським артилерійським вогнем знову Нікополь: загинула жінка

У результаті російського артилерійського обстрілу по Нікополю у Дніпропетровській області загинула жінка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у середу, 28 лютого.
Загибла – 61-річна жінка. Наслідки чергової ворожої атаки вивчаються.
📢«Знову кров мирних — на руках окупантів. Терористам не відмитися від скоєного», - написав у соцмережах керівник ОВА.
📅Нагадаємо, що напередодні Нікопольський район був обстріляний 10 разів російськими БпЛА та п'ять разів з артилерії.
📌Вчора загиблих і поранених не зафіксовано, але було пошкоджено комунальне підприємство, агрофірму, приватний будинок, господарську споруду і лінію електропередачі.
📌Також раніше було повідомлено, що під час обстрілу Нікопольського району постраждав 70-річний чоловік.