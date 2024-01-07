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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
28 лютого 2024, 19:54

На Харківщині російські окупанти вдарили по Великому Бурлуку та Куп’янську, є загиблі

В черговий раз російські окупаційні війська завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині, є загиблі люди. Про це у середу, 28 лютого, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢«Ворог вдарив керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук, що в Купʼянському районі. Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули — чоловік і шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

❗Також вдень російські окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по місту Купʼянськ. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро цивільних людей. Ще двоє людей – загинули.

❗"На місцях працюють обласна адміністрація, екстрені служби. Робимо все, щоб якнайшвидше допомогти, ліквідувати наслідки", - повідомив очільник ОВА.

Джерело: "Харківська ОВА"
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