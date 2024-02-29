Ситуація щодо російського вторгнення на 29.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.02.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 413760 (+1150) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6593 (+23) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12552 (+44) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 10070 (+41) од;
- РСЗВ / MLRS – 1000 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 690 (+2) од;
- літаків / aircraft – 342 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7768 (+15);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1912 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 25 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13152 (+40) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1601 (+7).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!