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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
29 лютого 2024, 12:28

Зранку ЗСУ знищили російський Су-34, черговий винищувач за останні три дні

У заключний день зими Збройні Сили України знищили російський бомбардувальник Су-34. Це вже третій ворожий літак, який був збитий за останні три дні. Про це заявили у Повітряних силах України в четвер, 29 лютого.

📢«Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку!» – повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил Микола Олещук.

🛫Су-34 – це російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений ще у 1990 році. Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей супротивника. Може розвити швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

📌Під час повномасштабного російського вторгнення Су-34 в поєднанні з крилатими керованими авіаційними бомбами стали серйозною загрозою для українських військ. Повідомлялось, що з осені 2023 року росіяни наростили виробництво та застосування цих бомб.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного російського вторгнення, в Україні було знищено 342 літаки та 325 гелікоптерів, що були на озброєнні в армії рф.

  • Нагадаємо, що 27 лютого ЗСУ збили два російські Су-34 – один уранці та один увечері.
  • Також відомо, що 24 лютого, після знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50У, на росії залишилося лише вісім таких авіасуден.
  • 19 лютого ЗСУ знищили ще два російські літаки-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.
Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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