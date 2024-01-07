Зранку ЗСУ знищили російський Су-34, черговий винищувач за останні три дні

29 лютого 2024, 12:28

У заключний день зими Збройні Сили України знищили російський бомбардувальник Су-34. Це вже третій ворожий літак, який був збитий за останні три дні. Про це заявили у Повітряних силах України в четвер, 29 лютого.

📢«Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку!» – повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил Микола Олещук.

🛫Су-34 – це російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений ще у 1990 році. Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей супротивника. Може розвити швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

📌Під час повномасштабного російського вторгнення Су-34 в поєднанні з крилатими керованими авіаційними бомбами стали серйозною загрозою для українських військ. Повідомлялось, що з осені 2023 року росіяни наростили виробництво та застосування цих бомб.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного російського вторгнення, в Україні було знищено 342 літаки та 325 гелікоптерів, що були на озброєнні в армії рф.