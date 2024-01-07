ЗСУ знищили три російські Су-34 за ніч і ранок 29 лютого – рекорд

29 лютого 2024, 12:47

Вранці у четвер, 29 лютого, Збройні Сили України збили ще два російські винищувачі Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук через свій профіль у соцмережах.

📢«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!», – зазначив Олещук.

Приблизно о 8 ранку Генштаб ЗСУ повідомив про знищення ще одного Су-34. Таким чином, протягом ранку українські військові ліквідували три ворожі літаки. Загалом з початку повномасштабної війни на 29 лютого в Україні було знищено 342 російські літаки та 325 гелікоптерів.

💪За лютий було «приземлено» 12 літаків та 1 вертоліт окупантів :