Удар по скупченню російських окупантів в Оленівці прокоментували в ГУР

29 лютого 2024, 13:40

Удар українських військ по скупченню росіян в Оленівці Донецької області був відмінно спланованою операцією. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов під час інтерв'ю для Свобода.Ранок.

📢«Це не перший такий удар, і можна впевнено сказати, що подібні операції будуть продовжуватися і в майбутньому», – наголосив він.

Юсов пояснив, що це результат систематичної роботи українських сил безпеки й оборони та ефективного використання наявних розвідувальних засобів.

📢«Це планова робота українських сил безпеки й оборони й ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація — і завдано значного удару ворогу», - резюмував посадовець.

Щодо джерел отримання інформації про скупчення росіян або їхні шикування, представник ГУР зазначив, що це результат комбінованої розвідки, яка отримує дані з різних джерел для перевірки вірогідності.

Зазначимо, що російські ЗМІ та колишній народний депутат Олег Царьов поширили інформацію про те, що удар по російськім військовим був завданий під час їхнього урочистого шикування для нагородження в окупованій Оленівці Донецької області.

Генеральний штаб підтвердив факт ракетного удару по скупченню російських військ, використовуючи реактивні системи залпового вогню.