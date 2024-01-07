З російської окупації повернуто ще п’ятьох українських дітей

29 лютого 2024, 13:54

Ще двох дівчаток і трьох хлопчиків вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про це у четвер, 29 лютого, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

📢«Вік визволених з окупації дітей – від 4 до 16 років. Серед них є одна дитина-сирота», – зауважив Прокудін.

📢«Зараз дорослі та малі — в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи. Дякую організації Save Ukraine за цю важливу роботу. Від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини», - додав він.

📅Нагадаємо, нещодавно про повернення Україні 11 дітей заявила дитячий омбудсмен рф марія львова-бєлова під час зустрічі з послом Катару в росії Ахмедом бен Насером бен Джасімом Аль Тані.