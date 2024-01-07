Шкільний заклад потрапив під російський обстріл на Херсонщині

29 лютого 2024, 16:46

Окупанти з росії використали дрон-камікадзе для удару по школі у селі Михайлівка Бериславського району Херсонщини. Про це заявила пресслужба Херсонської ОВА у четвер, 29 лютого.

📢«Внаслідок влучання безпілотника освітній заклад зазнав руйнувань. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав», - йдеться в повідомленні.

👇Опубліковано фотографії наслідків російської атаки на освітній заклад.

📅Раніше в цей же день, 29 лютого, російська армія здійснила атаку за допомогою безпілотника на Берислав Херсонської області. Зазначено про двох поранених осіб.

Внаслідок ворожого удару постраждали дві людини: 91-річна жінка та 58-річний чоловік, які отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення рук та ніг.