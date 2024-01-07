В Європарламенті ухвалено резолюцію на підтримку України

29 лютого 2024, 17:13

Європарламент прийняв резолюцію, в якій висловив необхідність стійкої підтримки Європейським Союзом України після двох років повномасштабної війни, повідомляє Укрінформ.

У Європарламенті акцентували на непохитній солідарності з народом та політичним керівництвом України, підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Європейські депутати знову засудили російську війну проти України, а також залучення до неї білоруського режиму. Вони висунули вимогу до росії та її поплічників негайно зупинити бойові дії та вивести всі свої окупаційні сили та військову техніку з усієї території України.

Резолюція окремо акцентує на неприпустимості жодних атак проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, закликає росію зупинити практику насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій та звільнити всіх українців, які перебувають у російському полоні або ув’язненні, та припинити практику завезення російських громадян на ТОТ України.

Також затверджений документ рішуче засуджує намір росії провести так звані «президентські вибори» на тимчасово окупованих територіях України та підкреслює, що Європейський Парламент ніколи не визнає результати цих незаконних «виборів».

Євродепутати закликали Єврокомісію, високого представника Євросоюзу та уряди країн-членів до співпраці з Україною та всім міжнародним співтовариством для створення спеціального трибуналу з розслідування та покарання злочину агресії, що був скоєний проти України російськими керівниками та її поплічниками, зокрема й Білорусі. У резолюції вітається заснування Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України у Гаазі.

Крім того, Європарламент закликав ЄС та його членів продовжувати та посилювати санкції проти росії, забезпечити ефективну імплементацію всіх 13 пакетів санкційних заходів та максимально усунути існуючі можливості для їх обминання.

Європарламент також наголосив на важливості повного звільнення Кримського півострова від російських окупантів. Також депутати підтвердили підтримку зусиль країн-членів та ЄС з постачання в Україну необхідної зброї та військового обладнання і закликали продовжувати цю допомогу так довго, як це буде необхідним для повної та беззаперечної перемоги України над росією та диктаторським режимом путіа.

Політики ЄС висловили підтримку Формулі миру Президента Зеленського та привітали підписання всіх двосторонніх угод у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, Данією, Італією, Німеччиною та Францією в рамках реалізації спільної декларації G7 з підтримки України. При цьому документ окремо наголошує, що ці угоди не можуть розглядатися як альтернатива майбутньому членству України в НАТО.