Данія надасть Україні $1,45 млн допомоги на відновлення

29 лютого 2024, 17:40

Данський уряд виділяє грант у розмірі 1,45 мільйона доларів для допомоги з відновлення України. Про це повідомляє пресслужба уряду Данії у четвер, 29 лютого.

📢«Уряд Данії надає додатковий грант у розмірі 10 мільйонів данських крон для посилення дансько-українського муніципального співробітництва у відновленні України», - зазначено у повідомленні.

Ці кошти будуть використані для співпраці між муніципалітетами Орхуса і Копенгагена та українськими містами Львовом, Києвом та Миколаєвом.

📅Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен раніше підписали угоду про співробітництво в галузі безпеки та довгострокову підтримку між нашими країнами.

Раніше було оголошено, що Данія передасть Україні всю свою артилерію.