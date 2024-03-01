Ситуація щодо російського вторгнення на 01.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.03.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 414680 (+920) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6610 (+17) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12582 (+30) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 10106 (+36) од;
- РСЗВ / MLRS – 1000 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 691 (+1) од;
- літаків / aircraft – 345 (+3) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7794 (+26);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1912 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 25 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13206 (+54) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1611 (+10).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!