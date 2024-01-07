Відома мережа магазинів повертається в Україну – ЗМІ

01 березня 2024, 12:08

Мережа магазинів Zara готується до повторного відкриття своїх закладів в Україні, які вона закрила після початку повномасштабної війни, яку росія розв’язала понад два роки тому. Про це повідомляє Financial Times у п’ятницю, 1 березня.

За інформацією Inditex, іспанського власника Zara, планується відкриття магазинів вже на початку квітня.

Відзначається, що Inditex планує повернути до роботи 50 з понад 80 магазинів, які раніше працювали.

Як відомо, Inditex припинила роботу своїх 84 магазинів в Україні, включаючи бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день початку війни росії проти України – день повномасштабного вторгнення російських окупантів. З того часу компанія зупинила постачання товарів в країну, але продовжувала виплачувати податки та зарплати своїм 1000 українським працівникам, більшість з яких залишалася вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з власниками приміщень під час закриття магазинів, але не розкрила умов цих угод.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року магазини H&M відновили роботу в Україні.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що відомство докладає зусиль для повернення в Україну брендів IKEA, H&M та інших.