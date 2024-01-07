Офіційних даних щодо падіння Іл-76 росією не передавалось – Лубінець

01 березня 2024, 12:30

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росія досі не надала жодних офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Він підкреслив, що російська сторона не надала офіційні списки, не підтвердила факт, та не дозволила міжнародним організаціям отримати доступ до місця падіння російського військового літака.

📢«Учергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії», – заявив омбудсмен.

Лубінець також підкреслив, що позиція України в цьому питанні залишається незмінною!

📢«Ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)», – заявив Лубінець.

📅Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, уповноважена з «прав людини» рф тетяна москалькова заявила про готовність росії передати тіла військовополонених українців, які, як стверджується, загинули під час падіння Іл-76 24 січня. Вона також зазначила, що це питання обговорюється з уповноваженим Верховної Ради України Лубінцем.

📌Як відомо, 24 січня у Бєлгородській області рф сталася повітряна пригода із зазначеним військовим літаком Іл-76. Російське міноборони стверджувало, що на борту літака перебували українські полонені, яких мали обміняти. Українські ЗМІ, з іншого боку, повідомили, що даний військово-транспортний російський літак перевозив ракети до комплексів С-300.

📌Пізніше відомство ГУР України підтвердило, що 24 січня планувався обмін полоненими, але він так і не відбувся. росіяни оприлюднили «список» з 65 українських полонених, які, за їхніми заявами, загинули внаслідок цієї катастрофи.