Рекордний експорт морським коридором за лютий місяць 2024 року

01 березня 2024, 13:45

Українським морським шляхом у лютому цього року було вивезено надзвичайно рекордний обсяг вантажів – 8 мільйонів тонн. Про це повідомив у п’ятницю, 1 березня, Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

📢«Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, з яких 5,2 млн тонн — продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не тільки українським коридором, а й у період повномасштабного вторгнення», - зазначено у повідомленні.

📈Також відзначається, що ці показники експорту наближаються до тих, що були до початку війни – повномасштабного вторгнення рф в Україну.

📊З початку діяльності морського коридору експорт його шляхами досяг 28 мільйонів тонн, з яких 19 мільйонів тонн становили зернові та олійні культури. Вантажі були доставлені в 42 країни.

📢«Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти. Україна залишається одним із ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо стосовно експорту зернових до країн Африки та Азії», - додав Кубраков.

📅Нагадаємо, що у 2023/2024 маркетинговому році Україна експортувала 20,239 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.