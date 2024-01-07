Олексій Кузнєцов – про закон щодо питань роумінгу: «Продовжуємо євроінтеграцію України»

01 березня 2024, 16:44

Народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов підтримав під час голосування у Верховній Раді євроінтеграційний законопроєкт № 10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу».

«Цей законопроєкт є одним із євроінтеграційних, адже передбачає внесення змін до чинного українського законодавства, імплементуючи норми європейського законодавства з питань роумінгу, що, власне, і відображено в його назві.

Якщо не вдаватися в технічні подробиці, прийняття законопроєкту передбачає інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС, а саме – отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у частині послуг роумінгу шляхом приєднання до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу «Роумінг як вдома», – пояснив Олексій Кузнєцов.

Нардеп зазначив, що проєкт закону урегульовує питання узгодження правових норм законів України «Про електронні комунікації», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» із законодавством Європейського Союзу, удосконалює їх окремі положення. Україна забезпечує поступове наближення законодавства до acquis ЄС (сукупність спільних прав і зобов’язань, обов’язкових до виконання в усіх країнах – членах ЄС), й ухвалення законопроєкту № 10265 є ще одним кроком на шляху до цього, наголосив Олексій Кузнєцов та розповів про дієвість зазначеного законопроєкту:

«Цей законопроєкт є не просто формальністю, його прийняття дасть можливість українцям користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС, своєю чергою, матимуть такі ж права під час відвідування України.

Законопроєкт передбачає створення спільної роумінгової зони України та ЄС, що сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони та дасть можливість користуватися мобільним зв’язком перевагами без сплати додаткових коштів за послуги роумінгу. Тому підтримав проєкт закону в першому читанні та сподіваюся, що він якнайшвидше з’явиться на голосуванні в другому читанні, під час якого також проголосую «За». Продовжуємо євроінтеграцію України».