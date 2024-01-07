«Депутатів народної ради лнр» та «членів ТВК» судитимуть за організацію псевдореферендуму на Луганщині

01 березня 2024, 17:22

За матеріалами СБУ до 10 років ув’язнення загрожує організаторам псевдореферендуму на Луганщині, серед яких двоє так зв. «депутатів» та «член «общественной палаты лнр»

Перед законом відповідатимуть організатори псевдореферендуму, що сприяли реалізації кремлівського плану анексії території України.

Фігуранти обвинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Задокументовано, що представниця так зв. «общественной палаты лнр», у змові з іншими членами фейкової структури, проголосувала за звернення до так зв. «глави лнр» нібито з «ініціативою» проведення «референдуму». Бувши одночасно головою «Союза женщин Донбасса», вона проводила численні зустрічі з жіночими колективами, на яких закликала підтримати політику кремля.

Ще одним фігурантом є «депутат народнго совета лнр» кількох скликань, який одночасно є очільником створеної окупантами «федерации профсоюзов лнр». Виконуючи завдання кремля, він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати працівників місцевих підприємств за підтримку «приєднання» регіону до складу росії та забезпечити явку на виборчих дільницях.

Його колега-«депутатка» координувала діяльність незаконних «виборчкомів» у захоплених містах Антрацитівського району Луганщини. Через окупаційні «ЗМІ» та під час зустрічей з «виборцями» вона поширювала антиукраїнські наративи, закликала людей взяти участь в організованому загарбниками «голосуванні».

Правопорушники неодноразово публічно заявляли про необхідність приєднання частини території України до рф.

У вересні 2022 р. під час пленарного засідання так зв. «народного совета лнр» «депутати» проголосували за «закон» про проведення «референдуму». На підставі цього «документу» окупанти провели антиконституційний «референдум» на території Луганської області.

Крім того, співробітники СБУ зібрали доказову базу щодо трьох членів «територіальної виборчої комісії», яка займалася організацією та проведенням незаконного «плебісциту» на території Марківської селищної територіальної громади Старобільського району.

Слідчі дії щодо цих осіб завершені. Обвинувальні матеріали перебувають на розгляді в суді.

Зловмисників оголошено у розшук. Їм загрожує до 10 років позбавлення воля та конфіскація майна.

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури вживають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.