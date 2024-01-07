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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
01 березня 2024, 18:39

Україна та Нідерланди підписали десятирічну безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте уклали двосторонню угоду щодо співпраці у сфері безпеки. Про це заявив глава держави у своєму каналі в Telegram в п'ятницю, 1 березня.

Підписання угоди відбувалось у Харкові. «Сьогодні ми з Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами», – написав Зеленський.

Зазначено, що угодою передбачено виділення 2 мільярдів євро військової допомоги від Нідерландів у поточному році та надання оборонної підтримки протягом наступних 10 років.

Документ також визначає пріоритети у наданні допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил ЗСУ.

Угода формалізує принципову позицію Нідерландів стосовно посилення санкцій проти росії, примусу її до компенсації збитків та притягнення агресора до відповідальності. Нідерланди також висловлюють підтримку майбутнього членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Нагадаємо, раніше Україна уклала безпекові угоди з шістьма іншими країнами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою та Італією. За словами Зеленського, Україна планує укласти нові безпекові угоди з іншими партнерами у найближчі тижні.

Джерело: "Офіс Президента"
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