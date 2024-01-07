У ніч на 2 березня 2024 року знищено 14 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та російський винищувач Су-34

02 березня 2024, 11:57

У ніч на 2 березня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської та Донецької обл. та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Балаклея – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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💥 В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким…

У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.