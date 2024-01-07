Атака на Одесу 2 березня: з-під завалів достали тіло дитини, зросла кількість жертв. 18+

02 березня 2024, 12:57

Окупанти з росії продовжують воювати із цивільними людьми. Нічна атака 2 березня «шахедів» відбувалась на: Харків, Одесу, міста Сумщини. Один із російських дронів влучив у житловий багатоквартирний будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир.

Раніше було повідомлено про двох загиблих, крім того, принаймні ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Виражаємо співчуття родинам і близьким загиблих.

🚑Заявлено, що пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби працюють на місці. Людям надається вся необхідна допомога.

Згодом повідомлено, що число жертв унаслідок нічної атаки російських воєнних злочинців по Одесі 2 березня зросла до трьох. Зокрема, під завалами було виявлено тіло маленької дитини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.

📢«Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини», – написав посадовець.

📢«Україні потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя», – додав глава держави, реагуючи на черговий російський злочин проти людяності.