Сирський заявив про кадрові зміни в окремих бойових бригадах

02 березня 2024, 13:57

Відбулись зміни в керівництві окремих бойових бригад в ЗСУ, що мають на меті підвищення ефективності захисту та збереження життів військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України, Олександр Сирський, у своєму каналі на Telegram у суботу, 2 березня.

Головнокомандувач ЗСУ продовжує працювати на східному фронті й наголошує, що ситуація там залишається складною, але контрольованою.

Сирський відзначає, що різниця в успішності бригад полягає у рівні підготовки командира, його досвіді, а також вмінні приймати обґрунтовані рішення.

📢«Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому в разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні», - зазначається в його повідомленні.

Вагоме значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади. В окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.

📢«В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення», – пояснив Сирський.

Головнокомандувач особливо відзначив успіхи 54-ї окремої механізованої бригади, яка застосувала точний артилерійський вогонь та вправне мінування, щоб знищити дві колони ворожої бронетехніки. Також він висловив подяку військовослужбовцям 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 47-й окремій механізованій бригаді та 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Ці події відбулись під час візиту Сирського до району бойових дій у Донецькій області, де він інформував про аналіз обстановки.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що війська вибили російських окупантів з околиць Орлівки Покровського району Донецької області.