Рятувальники повідомили, що в Одесі зросло число загиблих

02 березня 2024, 14:44

Рятувальники повідомили про виявлення тіла четвертої жертви, що загинула внаслідок удару російських загарбників по житловому будинку в Одесі в ніч на 2 березня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram в суботу, 2 березня.

У повідомленні зазначається, що тіло ще однієї людини виявили під завалами на рівні першого поверху.

На цей час відомо про :

чотирьох загиблих, серед яких одна дитина;

вісьмох постраждалих, серед яких також одна дитина;

п'ятьох врятованих.

📢«Пошукові операції тривають. Наразі в роботі бере участь 95 рятувальників та 22 одиниці техніки», – повідомили у ДСНС.

У Держслужбі також наголосили на тому, що на місці подій працюють психологи та кінологічні розрахунки.

📅Нагадаємо, що в ніч на 2 березня сталося влучання російського ударного БпЛА у багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Пізніше представники Одеської ОВА повідомили, що під завалами можуть знаходитися люди. Також оголосили траур за загиблими в Одесі та області.