Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
02 березня 2024, 14:44

Рятувальники повідомили, що в Одесі зросло число загиблих

Рятувальники повідомили про виявлення тіла четвертої жертви, що загинула внаслідок удару російських загарбників по житловому будинку в Одесі в ніч на 2 березня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram в суботу, 2 березня.

У повідомленні зазначається, що тіло ще однієї людини виявили під завалами на рівні першого поверху.

На цей час відомо про:

  • чотирьох загиблих, серед яких одна дитина;
  • вісьмох постраждалих, серед яких також одна дитина;
  • п'ятьох врятованих.

📢«Пошукові операції тривають. Наразі в роботі бере участь 95 рятувальників та 22 одиниці техніки», – повідомили у ДСНС.

У Держслужбі також наголосили на тому, що на місці подій працюють психологи та кінологічні розрахунки.

📅Нагадаємо, що в ніч на 2 березня сталося влучання російського ударного БпЛА у багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Пізніше представники Одеської ОВА повідомили, що під завалами можуть знаходитися люди. Також оголосили траур за загиблими в Одесі та області.

Джерело: "ДСНС України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: