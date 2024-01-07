Олексій Малеванець: «Активно долучатимуся до розбудови Луганщини»

02 березня 2024, 16:26

Секретар Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Малеванець узяв участь в обговоренні результатів дослідження щодо комунікації органів влади Луганщини та Донеччини з громадськістю, використання інструментів локальної демократії та перспективи їх використання в повоєнний період. Захід організовано громадською організацією «Громадська ініціатива Луганщини".

«Вже зараз дослідники й науковці розробляють моделі публічної адміністрації для деокупованих регіонів східних областей, аналізують поточну ситуацію у цій сфері. Разом із земляками – представниками органів місцевого самоврядування Луганщини – обговорили на нараді питання комунікації органів влади Луганщини та Донеччини з громадськістю, використання інструментів локальної демократії. Основою для такого обговорення стала аналітична записка за результатами проведення громадськими організаціями відповідного дослідження», – розповів Олексій Малеванець.

Зазначене дослідження було проведено в межах співпраці ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення», ГО «Центр політико-правових реформ», ГО «Громадська ініціатива Луганщини» та ГО «Асоціація «Відродження та Розвиток» щодо сприяння інституційному відновленню на Донбасі, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До обговорення результатів цього дослідження долучилися представники цих організацій, керівники міських та районних військових адміністрацій зі східних регіонів країни. Учасникам заходу була представлена інформація про проведення дослідження та його результати. Зокрема, зазначено, що в межах проведення дослідження було зроблено:

– аналіз нормативно-правової бази, що регулює застосування інструментів місцевої демократії в мирний час та під час воєнного стану;

– скринінг інформації з відкритих джерел щодо стану використання механізмів громадської участі на Донеччині та Луганщині;

– інтерв’ю з посадовими особами, які належать до керівного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей;

– онлайн фокус-групи із соціально активними категоріями громадян стосовно їхніх очікувань щодо власної залученості до процесів відновлення територій Донецької та Луганської областей;

– моделювання можливостей та обмежень використання інструментів місцевої демократії в Донецькій і Луганській областях під час війни та в умовах перехідної публічної адміністрації.

Також у рамках дослідження була розглянута перехідна модель публічної адміністрації, яка, на думку дослідників, має бути запроваджена в Донецькій та Луганській областях упродовж певного часу після звільнення цих територій. У результатах дослідження зазначено, що ця модель має передбачати залучення місцевого населення до процесів відновлення на цих територіях та розроблення і прийняття владних рішень через механізми місцевої демократії.

«Метою заходу було обговорити наявні напрацювання дослідників щодо аналізу поточної ситуації та перспектив комунікації органів влади Луганщини та Донеччини з громадськістю, використання інструментів локальної демократії. Цікаво було почути думки як тих людей, які проводили дослідження, так і представників органів місцевого самоврядування. Цей захід є одним із проміжкових на етапі проведення досліджень та консультацій дослідників із представниками влади. Робота з проведення досліджень ще триватиме. Планую і у майбутньому долучатися до таких заходів. Активно долучатимусь до розбудови Луганщини», – поділився Олексій Малеванець.