Зросла кількість загиблих в Одесі, рятувальники дістали тіло ще однієї жертви російської агресії

02 березня 2024, 16:58

У суботу, 2 березня, ДСНС повідомила про виявлення тіла ще одного загиблого під завалами будинку в Одесі, який постраждав від атак російських агресорів.

📢«О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи», – йдеться у повідомленні.

Загалом принаймні п'ять людей, включаючи одну дитину, стали жертвами російської атаки дронів по житловому багатоквартирному будинку в Одесі. Ще вісім осіб, в тому числі ще одна дитина, постраждали. П'ять осіб було врятовано.

❗За даними ДСНС, під руїнами дев'ятиповерхівки, яку атакував ворожий безпілотник, можуть перебувати 10-12 людей.

📅Нагадаємо, що в ніч на 2 березня було зафіксовано влучання російських БпЛА у житловий будинок в Одесі.