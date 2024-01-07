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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
03 березня 2024, 12:07

ДСНС: росіяни вбили трьох маленьких дітей в Одесі. Загальна кількість жертв зросла до 10

В Одесі вранці 3 березня рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки загиблу дитину. Таким чином кількість жертв зросла до 10. Про це повідомляє Одеська ОВА та ДСНС України.

Повідомляється, що дев'ятою жертвою, про яку зазначалось раніше, – була жінка. Біля неї знайшли тіло немовляти – дитині не було ще й року.

📢«Мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…Ще два життя забрали терористи. Ще два….Як же болить…», – повідомили в ДСНС України.

📅Нагадаємо, вночі 2 березня російський дрон-камікадзе знищив цілий під’їзд багатоповерхівки в Одесі. Раніше повідомлялось, що серед загиблих було двоє маленьких хлопчиків.

🎞Відео ДСНС: На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини.

Джерело: "Одеська ОВА, ДСНС України"
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