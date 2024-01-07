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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
03 березня 2024, 12:58

По місту Дніпро російські окупанти знову били ракетами, виникла пожежа – ОВА

Черговий ракетний удар по Дніпру вночі 3 березня здійснили російські окупанти, що спричинило пожежу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

📢«Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв. Займання вже ліквідували рятувальники», – сказав він.

Крім того, бойовики направили дрон-камікадзе на Нікополь. З артилерії російських військ обстрілювали Мирівську та Червоногригорівську громади, де пошкоджено дачний будинок.

Раніше повідомлялося про вибухи вночі у Дніпрі.

📅Нагадаємо, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу, яка сталася 2 березня, збільшилася до восьми людей.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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