По місту Дніпро російські окупанти знову били ракетами, виникла пожежа – ОВА

03 березня 2024, 12:58

Черговий ракетний удар по Дніпру вночі 3 березня здійснили російські окупанти, що спричинило пожежу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

📢«Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв. Займання вже ліквідували рятувальники», – сказав він.

Крім того, бойовики направили дрон-камікадзе на Нікополь. З артилерії російських військ обстрілювали Мирівську та Червоногригорівську громади, де пошкоджено дачний будинок.

Раніше повідомлялося про вибухи вночі у Дніпрі.

📅Нагадаємо, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу, яка сталася 2 березня, збільшилася до восьми людей.