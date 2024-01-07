Херсон під російським обстрілом: загибла цивільна людина, поранено поліцейських

03 березня 2024, 13:15

Рано вранці неділі, 3 березня, російські загарбники з окупованого лівого берега Херсонщини кілька разів здійснили удари по Корабельному району Херсона, що призвело до п'яти прямих влучань в житлові будинки, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

📢«Відомо принаймні про 5 прямих влучань у житлові будинки. Пошкоджені квартири, дах, МАФи тощо. Інформації про поранених немає», – сказав він.

Згідно з інформацією від МВС, внаслідок обстрілу одна людина загинула, а троє людей, серед них двоє поліцейських, отримали поранення.

Окупанти з країни-агресора надалі продовжує терор мирного населення правобережжя Херсонщини.

📢«Ворог бив по житлових кварталах деокупованих населених пунктів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БпЛА», – зазначили в МВС України.