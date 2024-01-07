Покровськ на Донеччині під російським обстрілом, є поранені

03 березня 2024, 16:32

Окупаційні російські війська у неділю вранці, 3 березня, вдарили ракетою Іскандер-М по Покровську Донецької області. Прокуратура Донецької області опублікувала фото наслідків російських злочинів та агресивної загарбницької війни проти України.

Повідомляється, що в епіцентрі вибухів опинились житлові будинки, є поранені серед цивільного населення.

У Покровську дві жінки, 24 та 52 років, отримали осколкові поранення. Пошкоджено не лише багатоквартирні житлові будинки, а й автомобілі та газова магістраль.

Також у ніч на 3 березня війська рф здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград, випустивши 4 ракети, які, за попередньою інформацією, належать до системи С-300. Мікрорайон зі щільною житловою забудовою потрапив під приціл окупантів.

Внаслідок влучання по багатоквартирних будинках поранено троє мирних громадян — дві жінки (33 та 50 років) і чоловіка (37 років). Постраждалих госпіталізували та діагностували мінно-вибухові травми, забої й поранення тіла.

Серед пошкоджених об'єктів — принаймні 12 багатоповерхових будинків, 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин та автобус.

📅Нагадаємо, росіяни сьогодні в черговий раз вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, троє людей отримали поранення, серед них двоє поліцейських.