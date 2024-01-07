Олексій Приходько: «Маємо відновити ліси Сходу для майбутніх поколінь!»

03 березня 2024, 16:32

Депутат Кремінської міської ради від політичної партії «Слуга Народу» Олексій Приходько до повномасштабного вторгнення військ рф на територію України опікувався екологічними питаннями Сходу України. Не полишає він цю діяльність і зараз.

«Повномасштабне вторгнення військ рф та активні бойові дії на території Донецької та Луганської областей завдали дуже великої шкоди природі цих регіонів. Однією із найбільш показових локацій є ліси: багато лісництв тепер мають випалені сотні гектарів дерев та зруйновану інфраструктуру підприємств», – зазначив депутат.

Олексій Приходько на прикладі Лиманського лісного господарства, що на Донеччині, розповів, що під час активних бойових дій та окупації регіону були знищені, пошкоджені або викрадені всі пожежні машини, зруйнована відомча система пожежегасіння лісгоспу, а самі лісові масиви повністю забруднені вибухонебезпечними предметами та частково знищені уламками артилерійських снарядів та пожежами.

Окрім того, через розташування на території лісових масивів бліндажів та окопів було заподіяно шкоду лісовому ґрунту, кореневим системам дерев. Також ґрунт постраждав і від хімічних речовин, які залишилися в ньому після застосування артилерійських снарядів. Усе це унеможливлює нормальне функціонування екологічної системи регіону та ставить під загрозу її існування надалі. Тому, на думку депутата, уже зараз потрібно докладати максимум зусиль для розмінування та відновлення лісів та ґрунтів у зонах, де були активні бойові дії. Тим паче, що, за оцінками фахівців, для відновлення лісів потрібно буде близько 50 років.

«Хочу звернути увагу українців, які проживають у зонах активних бойових дій або на деокупованих територіях, – у жодному разі не можна відвідувати ліси, де були бойові дії! Це дуже небезпечно!

Але час, коли це можна буде зробити, маємо пришвидшити. Для цього важлива співпраця органів місцевого самоврядування, органів державної влади, лісництв та громадських організацій із питань відновлення пошкоджених лісових масивів. Тільки спільними зусиллями зможемо ефективно відновлювати українські ліси», – наголосив Олексій Приходько.

Наводячи приклад вищезгаданого Лиманського лісництва, депутат зазначає, що робота підприємства з відновлення підпорядкованих йому лісових масивів почалася одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація. І ця робота триває. Наприклад, у 2024 році заплановано розмінування 500 га лісових масивів та висадка 100 га нових лісів. Для цього підприємство співпрацює зі Львівським лісовим селекційно-насіннєвим центром.

«Минулого року вже проводились заходи із розмінування та відновлення лісів на Донеччині. Цього року також продовжуватиметься ця діяльність на деокупованих територіях. Вважаю це дуже важливою справою, адже маємо відновити ліси Сходу для майбутніх поколінь!» – наголосив Олексій Приходько.

Народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» зазначає, що значна шкода екосистемі України нанесена й у інших регіонах, де були активні бойові дії:

«Природа України значно постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення військ рф. Усюди, де були активні бойові дії, екосистемі нанесено значну шкоду: випалені внаслідок артилерійських обстрілів, перериті окопами, заміновані та засмічені снарядами, що не розірвалися, поля, лісосмуги, та лісові масиви; руйнування дамби Каховської ГЕС — все це зруйнувало та пошкодило екологічну систему частини країни. Наразі у деокупованих регіонах, де це можливо, вже ведеться діяльність з розмінування та відновлення природи — і це, вважаю, на часі, бо, наприклад, для відновлення лісів потрібні десятиріччя, тому важливо робити це вже зараз».