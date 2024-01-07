На Курахове росіяни скинули авіабомбу, багато постраждалих та руйнувань

03 березня 2024, 17:14

Окупаційна російська армія у неділю вдень, 3 березня, здійснила авіаудар за допомогою КАБів по центру міста Курахове в Донецькій області. В результаті цієї атаки рашистів постраждали 16 людей, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

📢«Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу», – заявив голова ОВА у своєму Telegram-каналі.

Станом на 16:00 відомо про 16 поранених людей, з яких двоє знаходяться у важкому стані. Всі поранені перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

📢«На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники», - додав він.

📅Нагадаємо, 17 лютого російські загарбники скинули на місто Куп'янськ 12 керованих авіаційних бомб, що спричинило загибель двох людей та руйнації у трьох двоповерхових будинках.