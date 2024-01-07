В Одесі померла жінка, яка постраждала від російського удару 23 лютого

03 березня 2024, 17:42

У лікарні померла 61-річна жінка, що постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки на Одесу. Про це в неділю, 3 березня, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

📢«Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 р. сьогодні, на жаль, померла у лікарні», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Кіпер також додав, що понад тиждень жінка знаходилась у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Весь період перебування у медичному закладі стан пораненої залишався вкрай важким та критичним, лікарі робили все можливе й неможливе.

Таким чином, кількість жертв чергового удару БпЛА російських окупантів по Одесі 23 лютого зросла до трьох.

📅Нагадаємо, що ввечері 23 лютого російські загарбники здійснили чергову атаку на Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу було зруйновано та загорівся житловий будинок. Один чоловік загинув, ще трьох постраждалих людей госпіталізували. 25 лютого у лікарні померла жінка – друга жертва.

Також у ніч на 2 березня росія знову атакувала Одесу "шахедами", внаслідок часткового обвалення дев'ятиповерхівки загинули щонайменше десять людей, зокрема троє дітей.