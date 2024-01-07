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Суспільна думка
Події
03 березня 2024, 20:09

Під завалами в Одесі знайдено тіла ще двох маленьких дітей – брата та сестри. Фото 18+

В Одесі, під завалами житлової багатоповерхівки, були знайдені тіла ще двох дітей, які загинули під час дронового удару, що спричинила терористична армія рф в ніч на 2 березня, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

📢«Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким», – зазначив посадовець.

Він також повідомив, що була знайдена загибла сестра Сергія, Злата, якій було 8 років.

📢«Рятувальники зараз деблокують їхні тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України»,– підкреслив Кіпер.

З урахуванням усього цього, знайдені діти — це син та донька загиблих військових Олега та Тетяни Кравець. Серед загиблих також знаходиться їхня 7-місячна донька Ліза.

📅Нагадаємо, що вночі 2 березня російський дрон-камікадзе знищив цілий під’їзд багатоповерхівки в Одесі. Відразу було повідомлено, що серед загиблих були двоє маленьких хлопчиків., але в ході пошуково-рятувальних робіт було знайдено ще тіла вбитих росіянами дітей.

Джерело: "Одеська ОВА, ДСНС"
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