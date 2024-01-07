У проведенні рашистського псевдореферендуму на Луганщині підозрюються троє осіб, серед них «ректорка педуніверситету»

12 березня 2024, 14:43

СБУ розслідує злочинну діяльність ще трьох ворожих поплічників, які сприяли окупації території Луганської області через організацію фейкового «референдуму».

Серед підозрюваних – Жанна Марфіна, колишня директорка університетської бібліотеки, а нині – так зв. «депутат» окупаційного «народного совета лнр» і фігурант санкційних списків України та її міжнародних партнерів.

У 2014 році, після захоплення терористами Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, вона перейшла на бік ворога. Згодом ватажки «лнр» призначили її «ректором» створеного ними «клону» цього вишу. У результаті псевдовиборів 2018 року зрадниця увійшла до складу «парламенту» проросійського угруповання.

Наразі вона представляє в цій окупаційній структурі партію диктатора путіна «Единая россия».

20 вересня 2022 року на позачерговому засіданні «народного совета» вона разом з іншими «депутатами» проголосувала за так зв. «закон о референдуме лнр по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф». На підставі цього «документу» окупанти провели злочинний «референдум» на захопленій території Луганської області.

Зловмисниця перебуває у розшуку за злочини проти національної безпеки України.

Також СБУ зібрала доказову базу щодо протиправної діяльності так зв. «голови дільничної виборчої комісії №515 м. Алчевськ» та «члена територіальної виборчої комісії» з проведення псевдореферендуму у Новопскові.

Правопорушникам інкримінується колабораційна діяльність та умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.