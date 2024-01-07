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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
12 березня 2024, 14:43

У проведенні рашистського псевдореферендуму на Луганщині підозрюються троє осіб, серед них «ректорка педуніверситету»

СБУ розслідує злочинну діяльність ще трьох ворожих поплічників, які сприяли окупації території Луганської області через організацію фейкового «референдуму».

Серед підозрюваних – Жанна Марфіна, колишня директорка університетської бібліотеки, а нині – так зв. «депутат» окупаційного «народного совета лнр» і фігурант санкційних списків України та її міжнародних партнерів.

У 2014 році, після захоплення терористами Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, вона перейшла на бік ворога. Згодом ватажки «лнр» призначили її «ректором» створеного ними «клону» цього вишу. У результаті псевдовиборів 2018 року зрадниця увійшла до складу «парламенту» проросійського угруповання.

Наразі вона представляє в цій окупаційній структурі партію диктатора путіна «Единая россия».

20 вересня 2022 року на позачерговому засіданні «народного совета» вона разом з іншими «депутатами» проголосувала за так зв. «закон о референдуме лнр по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф». На підставі цього «документу» окупанти провели злочинний «референдум» на захопленій території Луганської області.

Зловмисниця перебуває у розшуку за злочини проти національної безпеки України.

Також СБУ зібрала доказову базу щодо протиправної діяльності так зв. «голови дільничної виборчої комісії №515 м. Алчевськ» та «члена територіальної виборчої комісії» з проведення псевдореферендуму у Новопскові.

Правопорушникам інкримінується колабораційна діяльність та умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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