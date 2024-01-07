Виробництво ракет «Taurus» призупинено у Німеччині

31 березня 2024, 21:26

Керівник німецького дочірнього підрозділу виробника далекобійних ракет «Taurus», європейського концерну Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA), Томас Готтшильд, у своєму інтерв’ю для видання Augsburger Allgemeine, повідомив, що в Німеччині тимчасово припинено виробництво крилатих ракет Taurus.

При цьому він вказав на обмеження, які передбачає чинне законодавство ФРН, що забороняє виробляти зброю про запас та вимагає схвалення на основі замовлень від федерального уряду перед початком її виробництва.

📢«Виробнича лінія для Taurus, обладнання та відповідні зали все ще на місці. Ми можемо розпочати виробництво Taurus у будь-який момент. Але для цього нам знадобиться нове замовлення на цю зброю», – зазначив Готтшильд.

За його інформацією, «оборонна промисловість не може творити дива», тобто після отримання замовлення виконувати поставку у дуже короткий строк.

Він також підкреслив, що ефективне функціонування оборонної промисловості потребує довгострокових замовлень та планування.

📢«Ось чому, дискутуючи з політиками, ми завжди вказуємо, наскільки сильно ми залежимо від того, щоб замовлення були для нас запланованими», – сказав Готтшильд.

📅Нагадаємо, що Бундестаг ухвалив рішення рекомендувати німецькому уряду щодо надання Україні далекобійної зброї. Остаточне рішення з цього питання залишається за канцлером Олафом Шольцом, який поки виключає передачу ракети Taurus до України.