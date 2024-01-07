 Ракетний російський корабель «Серпухов» палав у Калінінградській області – ГУР. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
08 квітня 2024, 19:56

Ракетний російський корабель «Серпухов» палав у Калінінградській області – ГУР

У Калінінградській області на росії дійсно виникла пожежа на борту ракетного корабля «Серпухов», що призвела до значних ушкоджень судна, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у понеділок, 8 квітня.

📢«7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті Балтійськ Калінінградської області росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель Серпухов», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що судно було спущено на воду у 2015 році.

📢«Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Відновлення боєздатності Серпухова потребуватиме тривалого часу», – додали у ГУР і пообіцяли, що далі буде.

Раніше у понеділок ЗМІ повідомили про пожежу на борту «Серпухова» у Калінінграді. Про причини загоряння інформації не надходило.

📅Також сьогодні на росії загорівся унікальний криголам "Катєріна Вєликая". Пожежа сталася у Владивостоці. Одна російська особа загинула, є постраждалі.

Джерело: "ГУР МО"
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