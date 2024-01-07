Ракетний російський корабель «Серпухов» палав у Калінінградській області – ГУР

У Калінінградській області на росії дійсно виникла пожежа на борту ракетного корабля «Серпухов», що призвела до значних ушкоджень судна, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у понеділок, 8 квітня.
📢«7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті Балтійськ Калінінградської області росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель Серпухов», – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що судно було спущено на воду у 2015 році.
📢«Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Відновлення боєздатності Серпухова потребуватиме тривалого часу», – додали у ГУР і пообіцяли, що далі буде.
Раніше у понеділок ЗМІ повідомили про пожежу на борту «Серпухова» у Калінінграді. Про причини загоряння інформації не надходило.
📅Також сьогодні на росії загорівся унікальний криголам "Катєріна Вєликая". Пожежа сталася у Владивостоці. Одна російська особа загинула, є постраждалі.