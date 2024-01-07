Президент України провів зустріч з міністром оборони Литви

10 квітня 2024, 17:10

Президент України Зеленський зустрівся з Лаурінасом Кащюнасом, новопризначеним міністром оборони Литви, який здійснив свій перший закордонний візит на цій посаді. Про це повідомила пресслужба глави держави у середу, 10 квітня.

У ході зустрічі президент висловив вдячність за підтримку та активну роль Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.

📢«Дякую за вашу підтримку, за все, що ви робите від початку повномасштабної війни. Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав», – сказав президент і наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній підтримці.

Зеленський зазначив, що українці особливо вдячні за вагомий фінансовий внесок Литви в реалізацію чеської ініціативи щодо купівлі боєприпасів, за виділення коштів для великої партії критично важливих БпЛА.

📢«Для України надзвичайно важливе, наголосив глава держави, ухвалення країнами-партнерами рішень щодо своєчасного й безперешкодного постачання вкрай необхідних видів техніки, озброєння та боєприпасів», – додав він.

Під час зустрічі обговорили також питання підготовки українських військовослужбовців та реалізації реабілітаційних програм для поранених Захисників.

📅Нагадаємо, що кілька днів тому Литва передала Україні партію бронетехніки в рамках пакета військової допомоги на суму 200 млн євро.