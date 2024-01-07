Харківщина під обстрілом: росіяни вбили трьох людей, включно з дитиною 14-ти років

10 квітня 2024, 17:36

Харківська область знову опинилася під обстрілами з боку російських загарбників близько 14:00. Цього разу, росіяни вбили трьох людей, серед яких 14-річна дівчинка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 10 квітня.

📢«Близько 14-ї години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горять магазин та аптека... Унаслідок обстрілу Липців загинуло троє людей: дівчина 14 років, жінки 43 та 59 років. Постраждали хлопець 16 років та жінка 34 років. Розбір завалів триває», – повідомив чиновник.

Також, по Вовчанську росіяни випустили дві керовані авіабомби, що призвело до повної руйнації поліклініки. Чоловіка 34-х років з уламковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Війська рф продовжують атакувати Харків практично щодня, а також поширюють інформаційну кампанію, залякуючи місцеве населення нібито повторним наступом на місто.

❗Українське військово-політичне керівництво заявляє, що наразі немає загрози повторного наступу ворога на Харків, проте місто залишається уразливим перед повітряними ударами.