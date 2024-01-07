400 генераторів отримає Україна від Німеччини

10 квітня 2024, 20:04

Уряд Німеччини планує передати Україні чотири сотні генераторів для допомоги в подоланні наслідків російської агресії на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило посольство Німеччини в Києві в середу, 10 квітня.

📢«Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах і Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає понад 400 генераторів, щоб зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією», – йдеться в повідомленні.

📅Також німецький концерн Rheinmetall заявив про намір передати Україні ще двадцять бойових машин піхоти Marder. Це рішення було прийняте у березні цього року.