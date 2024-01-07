 400 генераторів отримає Україна від Німеччини. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
10 квітня 2024, 20:04

400 генераторів отримає Україна від Німеччини

Уряд Німеччини планує передати Україні чотири сотні генераторів для допомоги в подоланні наслідків російської агресії на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило посольство Німеччини в Києві в середу, 10 квітня.

📢«Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах і Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає понад 400 генераторів, щоб зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією», – йдеться в повідомленні.

📅Також німецький концерн Rheinmetall заявив про намір передати Україні ще двадцять бойових машин піхоти Marder. Це рішення було прийняте у березні цього року.

Джерело: "Посольство Німеччини в Києві"
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