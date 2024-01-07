 Рада ухвалила закон про посилення мобілізації. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
11 квітня 2024, 12:00

Рада ухвалила закон про посилення мобілізації

У Верховній Раді було прийнято в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації №10449. Цю інформацію розповів народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 11 квітня.

Він також навів дані про результати голосування: «За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 283 народних депутати, 1 - проти, 49 - утримались, 18 - не голосували».

Щодо голосування по фракціях, було зазначено наступне:

  • Слуга народу – 192;
  • Європейська солідарність – 0;
  • Батьківщина – 2
  • Платформа за життя та мир – 18;
  • За майбутнє – 12;
  • Голос – 16;
  • Довіра – 15;
  • Відновлення України – 16;
  • Позафракційні – 12;

Железняк також вказав, що було враховано 31 правку профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також правку, яка виключає норму про демобілізацію.

Зараз законопроект чекає на підпис спікера Верховної Ради та подальшу передачу на підпис президенту. Після цього він набуде чинності через місяць.

Нагадаємо, що 9 квітня профільний комітет Верховної Ради затвердив текст законопроєкту про мобілізацію, і в той же день стали відомі його основні положення.

📅Раніше у ЗМІ повідомлялось, що питання демобілізації військовослужбовців спробують врегулювати окремим законом.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: