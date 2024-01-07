Рада ухвалила закон про посилення мобілізації

11 квітня 2024, 12:00

У Верховній Раді було прийнято в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації №10449. Цю інформацію розповів народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 11 квітня.

Він також навів дані про результати голосування: «За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 283 народних депутати, 1 - проти, 49 - утримались, 18 - не голосували».

Щодо голосування по фракціях, було зазначено наступне :

Слуга народу – 192;

Європейська солідарність – 0;

Батьківщина – 2

Платформа за життя та мир – 18;

За майбутнє – 12;

Голос – 16;

Довіра – 15;

Відновлення України – 16;

Позафракційні – 12;

Железняк також вказав, що було враховано 31 правку профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також правку, яка виключає норму про демобілізацію.

Зараз законопроект чекає на підпис спікера Верховної Ради та подальшу передачу на підпис президенту. Після цього він набуде чинності через місяць.

Нагадаємо, що 9 квітня профільний комітет Верховної Ради затвердив текст законопроєкту про мобілізацію, і в той же день стали відомі його основні положення.

📅Раніше у ЗМІ повідомлялось, що питання демобілізації військовослужбовців спробують врегулювати окремим законом.