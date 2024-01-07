Рада ухвалила закон про посилення мобілізації

У Верховній Раді було прийнято в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації №10449. Цю інформацію розповів народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 11 квітня.
Він також навів дані про результати голосування: «За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 283 народних депутати, 1 - проти, 49 - утримались, 18 - не голосували».
Щодо голосування по фракціях, було зазначено наступне:
- Слуга народу – 192;
- Європейська солідарність – 0;
- Батьківщина – 2
- Платформа за життя та мир – 18;
- За майбутнє – 12;
- Голос – 16;
- Довіра – 15;
- Відновлення України – 16;
- Позафракційні – 12;
Железняк також вказав, що було враховано 31 правку профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також правку, яка виключає норму про демобілізацію.
Зараз законопроект чекає на підпис спікера Верховної Ради та подальшу передачу на підпис президенту. Після цього він набуде чинності через місяць.
Нагадаємо, що 9 квітня профільний комітет Верховної Ради затвердив текст законопроєкту про мобілізацію, і в той же день стали відомі його основні положення.
📅Раніше у ЗМІ повідомлялось, що питання демобілізації військовослужбовців спробують врегулювати окремим законом.